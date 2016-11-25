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Bir demet gözdağı

Bir demet gözdağı
Ünlü isimleri şakaladığı programıyla büyük beğeni toplayan usta oyuncu Demet Akbağ, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına geldiği AVM'de mağazaları gezen Akbağ, kışlık alışveriş yaptı. Demet Hanım, basın mensupları aracılığıyla "Her an sizi de şakalayabilirim" diyerek ünlülere gözdağı verdi.
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