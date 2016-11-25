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Amine sınırı aştı

Amine sınırı aştı
Güzel oyuncu Amine Gülşe'nin ünü sınırları aştı. 2014 yılında Miss Turkey birincisi seçildikten sonra oyunculuğa adım atan Gülşe, Balkan ülkeleri, İsrail ve İran başta olmak üzere birçok ülkedeki yapımcıların gözdesi oldu.

Amine Gülşe, rol aldığı dizinin yurt dışında yayınlanmasıyla birlikte hayran kitlesini genişletti. Yabancı firmalardan pek çok reklam teklifi de alan güzel oyuncu, kendisine gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.
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