Amine sınırı aştı

Güzel oyuncu Amine Gülşe'nin ünü sınırları aştı. 2014 yılında MissTurkey birincisi seçildikten sonra oyunculuğa adım atan Gülşe, Balkanülkeleri, İsrail ve İran başta olmak üzere birçok ülkedeki yapımcıların gözdesi oldu.
Amine Gülşe, rol aldığı dizinin yurt dışında yayınlanmasıyla birlikte hayran kitlesini genişletti. Yabancı firmalardan pek çok reklam teklifi de alan güzel oyuncu, kendisine gösterilen yoğun ilgiden çokmemnun olduğunu söyledi.
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