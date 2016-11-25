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Aile boyu eğlence

Aile boyu eğlence
İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı oğlu İdo, önceki akşam Beyoğlu Opera Club'te sahne aldı. Annesi Derya Tuna ile kardeşi Dilan Çıtak'ın yalnız bırakmadığı Tatlıses'e babasının 'Ayağında Kundura' adlı ilk albümünün çerçevelenmiş kapağı hediye edildi. Tatlıses, bu özel hediye karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
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