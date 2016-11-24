Yürüyen karizma

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve güzel eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, geçen akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Yeni dizisi için imajını tazeleyen Tatlıtuğ'un topuz yaptığı saçları hayranlarından tam not aldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un karizmasına karizma katan saçlarını ilerleyen günlerde daha da uzatacağı öğrenildi.

Doğan SAVAŞ