Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve güzel eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, geçen akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Yeni dizisi için imajını tazeleyen Tatlıtuğ'un topuz yaptığı saçları hayranlarından tam not aldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un karizmasına karizma katan saçlarını ilerleyen günlerde daha da uzatacağı öğrenildi.
Doğan SAVAŞ
Yürüyen karizma
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve güzel eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, geçen akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Yeni dizisi için imajını tazeleyen Tatlıtuğ'un topuz yaptığı saçları hayranlarından tam not aldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un karizmasına karizma katan saçlarını ilerleyen günlerde daha da uzatacağı öğrenildi.
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ , Başak Dizer Tatlıtuğ
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Gazete
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