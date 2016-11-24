Telaşlı anne

Oğluna 4 aylık hamile olan Hatice Şendil, önceki gün alışveriş için gittiği Akmerkez'de objektiflere takıldı. Bir parfümeriye girip kendisi için parfüm deneyen güzel oyuncu, gelen telefonla alışverişi kısa kesti. Belirginleşen karnını gizlemek için bol bir elbise giydiği görülen ünlü oyuncu, gazetecilerin "Hamilelik nasıl gidiyor?" sorusunu acelesi olduğu için yanıtlamadı.