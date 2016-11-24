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Poz inadı tuttu

Poz inadı tuttu
Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde Avustralya'nın Sidney şehrinde evlenen sunucu Tanem Sivar ile Edhem Dirvana, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Köpekleri Django'yu gezdiren çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Objektifleri görünce poz veren ikilinin aksine köpekleri yürümekte ısrar edince ünlü çift, gülmekten kendilerini alamadı.

Doğan SAVAŞ
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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