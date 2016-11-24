Peruk kurtarmadı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo aşk kaçamağında yakalandı. Sevgilisi Georgina Rodriguez ile Paris'tegizlice buluşan Ronaldo, tanınmamak için enteresan yöntemlere başvurdu. Portekizli süperstar, uzun saçlı bir peruk, kapüşonlupalto ve gözlükleriyle Paris sokaklarındasevgilisiyle yürüyüşe çıktı. Ancak kamuflajına rağmen objektiflerden kaçamadı. Rodriguez ile romantizm yaşarken yakalanan ünlü futbolcu soruları ise yanıtlamaktan kaçındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.