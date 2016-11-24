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Peruk kurtarmadı

Sevgilisi ile Paris’te kaçamak yapan Ronaldo, tanınmamak için kılık değiştirdi.

Peruk kurtarmadı
Real Madrid'in yıldız futbolcusu aşk kaçamağında yakalandı. Sevgilisi Georgina Rodriguez ile Paris'te gizlice buluşan Ronaldo, tanınmamak için enteresan yöntemlere başvurdu. Portekizli süperstar, uzun saçlı bir peruk, kapüşonlu palto ve gözlükleriyle Paris sokaklarında sevgilisiyle yürüyüşe çıktı. Ancak kamuflajına rağmen objektiflerden kaçamadı. Rodriguez ile romantizm yaşarken yakalanan ünlü futbolcu soruları ise yanıtlamaktan kaçındı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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