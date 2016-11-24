Organik çift

Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, önceki gün Zorlu AVM'deydi. El ele objektiflere yansıyan çift, kış koleksiyonlarını inceledi. Soğuk havaların gelmesiyle sağlıklarına daha çok dikkat ettiklerini söyleyen ünlü oyuncu, eşinin organik bitkisel çay karışımlarıyla hastalıklara karşı önlem aldığını dile getirdi.