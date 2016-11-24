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Organik çift

‘Raya’ adında organik ürünler satan bir markası olan , oyuncu eşini hastalıktan korumak için elleriyle bitkisel çaylar yapıyor.

Organik çift
Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, önceki gün Zorlu AVM'deydi. El ele objektiflere yansıyan çift, kış koleksiyonlarını inceledi. Soğuk havaların gelmesiyle sağlıklarına daha çok dikkat ettiklerini söyleyen ünlü oyuncu, eşinin organik bitkisel çay karışımlarıyla hastalıklara karşı önlem aldığını dile getirdi.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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