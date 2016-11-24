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Lal’le komşuluk istemedi

, Cem Yılmaz’ın eski aşkı ile Bebek’te komşu olmamak için butiğini taşıdığına dair yaptığımız haberi doğruladı

Lal’le komşuluk istemedi
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'dan itiraf... Yağtu, Yılmaz'ın eski aşkı Lal Dedeoğlu butiğinin 3 bina ilerisine kafe açınca Bebek'teki 'AuVintage' adlı dükkanını taşıma kararı almıştı. Eski manken, Takvim'in yaptığı haberi "Evet, Lal geldiği için kaçtım" diyerek doğruladı. Yağtu'nun bu itirafı "Cem'in aşk defteri öyle kabarık ki Ahu, bu gidişle İstanbul'da daha çok köşe kapmaca oynayacak" dedirtti.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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