Lal’le komşuluk istemedi

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'dan itiraf... Yağtu, Yılmaz'ın eski aşkı Lal Dedeoğlu butiğinin 3 bina ilerisine kafe açınca Bebek'teki 'AuVintage' adlı dükkanını taşıma kararı almıştı. Eski manken, Takvim'in yaptığı haberi "Evet, Lal geldiği için kaçtım" diyerek doğruladı. Yağtu'nun bu itirafı "Cem'in aşk defteri öyle kabarık ki Ahu, bu gidişle İstanbul'da daha çok köşe kapmaca oynayacak" dedirtti.