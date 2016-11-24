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Gigi kız oldu!

First Lady Melania Trump’ın aksanıyla dalga geçen ünlü model ırkçılıkla suçlanınca pişman oldu. Twitter’dan bir özür metni yayınladı...

Gigi kız oldu!
Süper model 'in, sunuculuğunu üstlendiği Amerikan Müzik Ödülleri gecesinde yaptığı Melania Trump taklidi beğeni aldığı kadar ırkçılık eleştirilerine de maruz kalmıştı. 21 yaşındaki ABD'li model, eleştiriler üzerine Twitter'dan bir özür metni yayınladı. Hadid özür metninde şunları söyledi: "Amerikan Müzik Ödülleri törenini sunmaktan ve saygıdeğer yazarlarla çalışmaktan gurur duydum. Senaryoda çok ileri gittiğini düşündüğüm şakaları kaldırdım veya değiştirdim. İzlediğiniz kısımlar iyi mizahla yapılan ve kötü niyet barındırmayan esprilerdi." Slovenya doğumlu yeni First Lady'nin Doğu Avrupa aksanını taklit eden Gigi Hadid, Melania Trump'ın Ulusal Cumhuriyetçi Konseyi'nde konuşma yapmak için Michelle Obama'nın eski bir konuşmasını kullandığı söylentilerine gönderme yapmıştı. Hadid taklidinde, "Kocamı seviyorum. Başkan Barack Obama ve kızlarımız Sasha ile Malia'yı seviyorum" demişti.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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