Gigi kız oldu!

Süper model Gigi Hadid'in, sunuculuğunu üstlendiği Amerikan Müzik Ödülleri gecesinde yaptığı MelaniaTrump taklidi beğeni aldığıkadar ırkçılık eleştirilerinede maruz kalmıştı. 21 yaşındaki ABD'li model, eleştiriler üzerine Twitter'dan bir özür metni yayınladı. Hadid özür metninde şunları söyledi: "Amerikan Müzik Ödülleritörenini sunmaktan ve saygıdeğeryazarlarla çalışmaktan gururduydum. Senaryoda çok ilerigittiğini düşündüğüm şakalarıkaldırdım veya değiştirdim.İzlediğiniz kısımlar iyimizahla yapılan ve kötü niyetbarındırmayan esprilerdi." Slovenya doğumlu yeni First Lady'nin Doğu Avrupa aksanını taklit eden Gigi Hadid, Melania Trump'ın Ulusal Cumhuriyetçi Konseyi'nde konuşma yapmak için Michelle Obama'nın eski bir konuşmasını kullandığı söylentilerine gönderme yapmıştı. Hadid taklidinde, "Kocamıseviyorum. Başkan BarackObama ve kızlarımız Sasha ileMalia'yı seviyorum" demişti.
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