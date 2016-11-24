Foto kapışma!

Boşanmak için gün sayan Gülben Ergen'le eşi ErhanÇelik, sosyal medyada karşılıklı takibi bıraktı ama birbirlerine gönderme yapmadan duramadı. Eşinin itirazına rağmen MahsunKırmızıgül'ün 'Vezir Parmağı' filminde oynayan Ergen'in inadı yüzünden 2 yıllık evliliği bitti. Ayrılık kararının ardından soluğu Amerika'da alan sanatçı, film inadını burada da sürdürdü.
Ergen, önceki akşam "Her kadın gibi korkuları,yaşayamadıkları ve hasretlerivar onun... Adı Gülbahar" notuyla yayınladığı filmden bir kareyi paylaştı. Ergen'e eşi Erhan Çelik'ten yanıt gecikmedi. Çelik de "Geceye yenilmeyen herinsana, mükafat olarak birsabah, bir gündüz ve bir güneşvardır" mesajı yayınladı...
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