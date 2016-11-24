Yol Durumu
  1. Çılgın profesör
  2. 70’lik Pınar!

Foto kapışma!

Boşanma davaları 2 Aralık’ta görülecek olan ile , sosyal medyada karşılıklı takibi bıraktı. Ancak 2 yıllık evli çift, paylaşımlarıyla birbirlerine gönderme yapıyor...

Foto kapışma!
Boşanmak için gün sayan Gülben Ergen'le eşi Erhan Çelik, sosyal medyada karşılıklı takibi bıraktı ama birbirlerine gönderme yapmadan duramadı. Eşinin itirazına rağmen Mahsun Kırmızıgül'ün 'Vezir Parmağı' filminde oynayan Ergen'in inadı yüzünden 2 yıllık evliliği bitti. Ayrılık kararının ardından soluğu Amerika'da alan sanatçı, film inadını burada da sürdürdü.

Ergen, önceki akşam "Her kadın gibi korkuları, yaşayamadıkları ve hasretleri var onun... Adı Gülbahar" notuyla yayınladığı filmden bir kareyi paylaştı. Ergen'e eşi 'ten yanıt gecikmedi. Çelik de "Geceye yenilmeyen her insana, mükafat olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır" mesajı yayınladı...
Etiketler: ,
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar