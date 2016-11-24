Fırtına Şebnem

Şebnem Bozoklu'nun hızına yetişilemiyor. Geçen yaz Bodrum'da sabaha karşı iç çamaşırlarıyla denize girip o dönem evli olduğu eşi Emre İzer'i genç bir adamla aldatan Bozoklu, şimdi de yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, önceki akşam rol arkadaşı Kerem Fırtına'yla eğlenceydi.



Bir mekanda romantik akşam yemeği yiyen ikili, aşk soruları karşısında gülümsedi. Ünlü oyuncuların bu halleri "Şebnem'in aşk hayatında fırtınalar esiyor" dedirtti. Bu arada Kerem Fırtına'nın şarkıcı Fatma Turgut'la evliliğe giden ilişkisi de Şebnem Bozoklu yüzünden bitti...



Doğan SAVAŞ