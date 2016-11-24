Dubai’de para bastılar

Rol aldıkları dizilerle ünü sınırları aşan Meryem Uzerli ve Burak Özçivit'e rekor ücret… Yerli ve yabancı milyonlarca hayranının gönlünde taht kuran Uzerli ve Özçivit, dün akşam Dubai City Walk'taki 'Muhteşem Yüzyıl Sergisi'nin açılış davetine katıldı. Gecenin onur konukları olan ikili, Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.



YENİ ANLAŞMALAR İÇİN GÖRÜŞME

Türkiye'den yola çıktıkları andan itibaren sosyal medyada hayranlarından binlerce mesaj ve on binlerce beğeni alan yıldız oyuncular, açılış öncesinde de Dubai'yi gezme fırsatı buldu. Orta Doğu'daki sevenleriyle bol bol fotoğraf çektiren ikiliyi bu organizasyona davet eden yetkililer ise kesenin ağzını açtı. Daha önce de Tarkan ve Sibel Can gibi sanat dünyasının ünlü isimlerini Dubai'ye davet etmek için yüz binlerce doları gözden çıkaran organizasyondan sorumlu kişiler Meryem Uzerli ve Burak Özçivit'e de bir servet ödedi. Güzel oyuncu Uzerli, kırmızı halıda 300 bin dolar (yaklaşık 1 milyon lira) karşılığında boy gösterirken Özçivit ise davet için 450 bin dolar (yaklaşık 1 buçuk milyon lira) aldı. İkili, rol aldıkları dizideki 'Hürrem' ve 'Bali Bey' karakterlerinin de balmumu heykellerinin yer aldığı sergiyi servetlerine servet katarak gezdi. Ünlü oyuncuların Dubai ziyareti boyunca birçok firmayla reklam anlaşması için görüştüğü de öğrenildi. İkili, imza atacakları yeni anlaşmalarla para basmaya devam edecek…



Magazin Servisi/ÖZEL