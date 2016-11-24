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Çılgın profesör

Çılgın profesör
Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Murat Öncel, iş yaşamındaki başarısını sportif kimliğiyle besliyor. Sosyal medyada spor yaparken çektirdiği fotoğrafları paylaşan Öncel, herkese örnek olacak karelere imza attı.

Haftanın 3 günü pilates, 2 günü de yüzme ve fitness yapan 57 yaşındaki Öncel'in spor salonundaki bu paylaşımları binlerce beğeni aldı. için "Çılgın profesör" esprileri de yapıldı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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