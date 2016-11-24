‘Boşanıyorum’

Son günlerde magazin dünyasından gelen boşanma haberlerine bir yenisi daha eklendi.... Bodrum'daki yüzen disko Catamaran'ın sahibi Mehmet Birgen, 12 yıllık eşi Dilek Birgen'le yol ayrımına girdi. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Birgen, boşanmayı "Dostça bir karar aldık. Her ikimiz için de hayırlı olsun" diyerek doğruladı.