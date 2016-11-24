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Berrak yine büyüledi

Berrak yine büyüledi
Güzel oyuncu , önceki gece stilist 'ın Bebek Lucca'daki doğum günü partisine katıldı. Örgülü saçları ve renkli elbisesiyle tüm bakışları üzerine toplayan Tüzünataç, aşkı Sokullu'nun seti olduğu için geceden erken ayrıldı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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