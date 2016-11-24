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’nün fasıl gecesi

Bengü’nün fasıl gecesi
Her konserinde hayranlarını doyasıya eğlendiren Bengü, bu kez kendi felekten bir gece çaldı. Önceki akşam Kuruçeşme'de bulunan 'Baca6' adlı restoranda yemek yiyen güzel şarkıcı, kız arkadaşlarıyla fasıl eşliğinde eğlendi. Sabahın ilk ışıklarında mekandan ayrılan 'nün keyfi yerindeydi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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