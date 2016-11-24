Yol Durumu
  1. Yürüyen karizma
  2. ‘Bambaşka’ bir Sinan Özen

yüzümüzü güldürdü

imzalı ‘’dan büyük başarı... Film, en önemli sinema sitesi IMDB’de gelmiş geçmiş en iyi 100 film listesine 81. sıradan giriş yaptı. ‘Babam ve Oğlum’ böylece Türk sinema tarihine geçti

Babam ve Oğlum yüzümüzü güldürdü

Başarılı yönetmen Çağan Irmak'ın 2005 yapımı filmi 'Babam ve Oğlum' bir büyük başarıya daha imza attı... Vizyona girdiği dönemde Türkiye'de yaklaşık 3 buçuk milyonluk izleyici sınırını aşarak önemli bir başarı gösteren film, sinemaseverlerin sürekli takip ettiği IMDB adlı internet sitesinde en iyi 250 sinema filmi arasına girdi! Yabancı yapımların yer aldığı listeye ilk kez bir Türk filminin girmesi Türk sinemaseverlerin yüzünü güldürdü. Kült filmlerle aynı sıralarda yer alan 'Babam ve Oğlum' listeye 81. sıradan giriş yaptı. Efsane film, eleştirmen ve seyircinin oylarıyla da 10 üzerinden 8.3 puan aldı. ilk 3'te 2 'baba' filmi Ege'deki çiftlikten gazetecilik okumak için ayrılan Sadık'ın yıllar sonra oğluyla çiftliğe dönüşünün, 12 Eylül Darbesi arka planında aktarıldığı ''un yer aldığı listenin ilk üçündeki filmler ise şöyle: Esaret'in Bedeli, Baba ve Baba 2... Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ve milyon dolarlık bütçeleriyle büyük ses getiren yabancı yapımlarla 'Babam ve Oğlum'un aynı listede yer alması "İşte Türk sinemasının gücü" dedirtti...

BİR İLKİ BAŞARDI
Başrollerinde Fikret Kuşkan ile Çetin Tekindor'un rol aldığı ve senaryosuyla milyonları gözyaşına boğan 'Babam ve Oğlum', dünyanın en önemli sinema sitesi IMDB'deki ilk 100 film arasına giren ilk yerli yapım olmayı başardı. Bu başarı, yönetmen 'a büyük bir gurur yaşattı.
Etiketler: ,
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar