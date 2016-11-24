Babam ve Oğlum yüzümüzü güldürdü

Başarılı yönetmen Çağan Irmak'ın 2005 yapımı filmi 'Babam ve Oğlum' bir büyük başarıya daha imza attı... Vizyona girdiği dönemde Türkiye'de yaklaşık 3 buçuk milyonluk izleyici sınırını aşarak önemli bir başarı gösteren film, sinemaseverlerin sürekli takip ettiği IMDB adlı internet sitesinde en iyi 250 sinema filmi arasına girdi! Yabancı yapımların yer aldığı listeye ilk kez bir Türk filminin girmesi Türk sinemaseverlerin yüzünü güldürdü. Kült filmlerle aynı sıralarda yer alan 'Babam ve Oğlum' listeye 81. sıradan giriş yaptı. Efsane film, eleştirmen ve seyircinin oylarıyla da 10 üzerinden 8.3 puan aldı. ilk 3'te 2 'baba' filmi Ege'deki çiftlikten gazetecilik okumak için ayrılan Sadık'ın yıllar sonra oğluyla çiftliğe dönüşünün, 12 Eylül Darbesi arka planında aktarıldığı 'Babam ve Oğlum'un yer aldığı listenin ilk üçündeki filmler ise şöyle: Esaret'in Bedeli, Baba ve Baba 2... Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ve milyon dolarlık bütçeleriyle büyük ses getiren yabancı yapımlarla 'Babam ve Oğlum'un aynı listede yer alması "İşte Türk sinemasının gücü" dedirtti...



BİR İLKİ BAŞARDI

Başrollerinde Fikret Kuşkan ile Çetin Tekindor'un rol aldığı ve senaryosuyla milyonları gözyaşına boğan 'Babam ve Oğlum', dünyanın en önemli sinema sitesi IMDB'deki ilk 100 film arasına giren ilk yerli yapım olmayı başardı. Bu başarı, yönetmen Çağan Irmak'a büyük bir gurur yaşattı.