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Albüm müjdesi

Albüm müjdesi
Başarılı müzisyen Fettah Can, eşi Cansu Kurtçu ile önceki akşam Arnavutköy Zıpkın Balık'ta yemek yedi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikiliden , "Bir hafta kaldı. Sürpriz bir isimle düet yaptık yakında görürsünüz'' diyerek hayranlarına yeni albümünün müjdesini verdi.
Etiketler:
  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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