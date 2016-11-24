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70’lik Pınar!

70’lik Pınar!
Ünlü sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ, önceki akşam katıldığı davette 70'li yıllara geri döndü. Arnavutköy Hudson'daki partide parlak hippi kıyafetleriyle boy gösteren Altuğ, gece boyunca keyifli anlar yaşadı. Güzel oyuncu, "Her dönemin tarzını ayrı seviyorum" dedi. Güzel sunucuyu görenler ise "Pınar, her haliyle şıklığından ödün vermiyor" yorumu yaptı.
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  • 24 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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