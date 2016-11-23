Tıpa tıp aynı

Milyonlarıngönlünde taht kurmuş55 yerli ve yabancı yıldızMadame Tussaudsİstanbul'da bir arayageldi! Ünlü balmumumüzesinin 21. merkezi,İstiklal Caddesi'ndekiGrand Pera binasındakapılarını 28 Kasım'daaçmaya hazırlanıyor.
Yapımı aylarca sürenheykelleri, ünlüleringerçek hallerindenayırmak imkansız...Saç ve kaşlar içingerçek saç kullanılanheykellerin kıyafetleri degerçek kostümlerden...Sergide, Mustafa KemalAtatürk'ün de balmumuheykeli bulunuyor.
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