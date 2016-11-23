Tıpa tıp aynı

Milyonların gönlünde taht kurmuş 55 yerli ve yabancı yıldız Madame Tussauds İstanbul'da bir araya geldi! Ünlü balmumu müzesinin 21. merkezi, İstiklal Caddesi'ndeki Grand Pera binasında kapılarını 28 Kasım'da açmaya hazırlanıyor.



Yapımı aylarca süren heykelleri, ünlülerin gerçek hallerinden ayırmak imkansız... Saç ve kaşlar için gerçek saç kullanılan heykellerin kıyafetleri de gerçek kostümlerden... Sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün de balmumu heykeli bulunuyor.



Halil ÇİLİNGİR