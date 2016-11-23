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Sarı-lacivert ilişki

Sarı-lacivert ilişki
Gökçe Bahadır, önceki akşam yeni sevgilisi Efe Duru ile ilk kez görüntülendi. Kadıköy'deki bir mekanda taraftarı oldukları Fenerbahçe'nin Galatasaray galibiyetini kutlayan aşıklar, baş başa akşam yemeği yedi. Fenerbahçe formalarıyla dikkat çeken çiçeği burnunda sevgilileri görenler "Aşklarının rengi Sarı-Lacivert" dedi.

Doğan SAVAŞ
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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