Reklam aşkı bana uymaz

23 / 8
16 / 1
14 / -3
8 / -8
14 / -1
13 / -4
15 / -2
22 / 13
-8 / -20
15 / 5
21 / 9
14 / 1
15 / -2
18 / -3
3 / -8
11 / 1
13 / -2
6 / -5
11 / -3
16 / 0
15 / 0
15 / 8
13 / -8
11 / -8
19 / 7
18 / -1
14 / 3
13 / 6
14 / -5
10 / -4
3 / -9
14 / -2
15 / 0
15 / 7
10 / -4
7 / -3
17 / 4
9 / -3
16 / -3
16 / 9
17 / 7
18 / 4
14 / -3
13 / -3
3 / -13
12 / -6
14 / -7
13 / -4
12 / 7
13 / -5
17 / 4
16 / 7
13 / -2
15 / -3
14 / -2
16 / 3
13 / 2
23 / 13
20 / 4
10 / -1
11 / -2
15 / -3
15 / 6
21 / 3
15 / 6
16 / 4
16 / 6
15 / 2
13 / 8
14 / -7
18 / 3
9 / 3
15 / 8
13 / -4
15 / 7
15 / -2
15 / -1
7 / -6
14 / 6
12 / -4
13 / 6
Geçtiğimiz hafta adı Arda Turan'la anılan Didem Soydan'dan samimi açıklamalar… Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Soydan, "31 numaralı odada yakınlaştığımız iddiası gerçeği yansıtmıyor" dedi.
Can Bonomo'dan ayrıldıktan sonra hayatına kimsenin girmediğini de söyleyen Soydan, "Kalbim boş. Hem ben reklam aşkı yaşamam, lügâtımda yok" diyerek tepkisini dile getirdi.
Aydın HAMZA
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.