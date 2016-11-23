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Reklam aşkı bana uymaz

Reklam aşkı bana uymaz
Geçtiğimiz hafta adı Arda Turan'la anılan Didem Soydan'dan samimi açıklamalar… Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Soydan, "31 numaralı odada yakınlaştığımız iddiası gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Can Bonomo'dan ayrıldıktan sonra hayatına kimsenin girmediğini de söyleyen Soydan, "Kalbim boş. Hem ben reklam aşkı yaşamam, lügâtımda yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

Aydın HAMZA
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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