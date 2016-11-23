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Özcan ensesinde

Özcan ensesinde
Şu sıralar adı oyuncu Afra Saraçoğlu ile anılan Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı, ünlü oyuncuyu hayatından silemiyor… Deniz'le 5 yıllık aşkı geçtiğimiz aylarda biten Narcı'nın ensesindeki 'Özcan' dövmesi hala duruyor.

Önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülenen , dövmesini fark eden gazetecilerin "Ayrılmanıza rağmen, dövmeyi neden silmediniz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Doğan SAVAŞ
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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