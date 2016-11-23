Öğretmenlere Candan konser

Türk popunun sevilen ismi CandanErçetin, önceki akşam verdiği konserleBilfen Okulları'nın öğretmenlerineunutulmaz bir gece yaşattı. Kendisi deeski bir öğretmen olan Erçetin, HaliçKongre Merkezi'nde gerçekleşenkonserle meslektaşlarının 'ÖğretmenlerGünü'nü kutladı. Gecenin ev sahipliğiniBilfen Eğitim Kurumları Yönetim KuruluBaşkan Vekili Fatih Öztürk yaptı.
Bu özel gecede hazır bulunanöğretmenler, Candan Erçetin'inseslendirdiği şarkılara hep birağızdan eşlik etti. Anaokulundan liseyekadar İstanbul'daki tüm kampüslerdegörev yapan öğretmenlerin katıldığıgecede 5,10, 15 ve 20 yıllık hizmetsürelerini dolduran çalışanlara Öztürktarafından ödülleri takdim edildi. Erçetinde tüm öğretmenleri tek tek kutladı.
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