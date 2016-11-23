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Öğretmenlere Candan konser

Öğretmenlere Candan konser
Türk popunun sevilen ismi Candan Erçetin, önceki akşam verdiği konserle Bilfen Okulları'nın öğretmenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Kendisi de eski bir öğretmen olan Erçetin, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserle meslektaşlarının 'Öğretmenler Günü'nü kutladı. Gecenin ev sahipliğini Bilfen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk yaptı.

Bu özel gecede hazır bulunan öğretmenler, 'in seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Anaokulundan liseye kadar İstanbul'daki tüm kampüslerde görev yapan öğretmenlerin katıldığı gecede 5,10, 15 ve 20 yıllık hizmet sürelerini dolduran çalışanlara Öztürk tarafından ödülleri takdim edildi. Erçetin de tüm öğretmenleri tek tek kutladı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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