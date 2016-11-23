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Mülteciler için çizdiler

Mülteciler için çizdiler
Avrupa'da göç yolunda kaybolan 10 bin Suriyeli çocuğun durumuna dikkat çekmek için oluşturulan 'Resimlerle Konuşan Çocuklar' adlı sergi, önceki akşam özel bir davetle beğeniye sunuldu. Raffles Hotel'deki davete Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Hanım da kızı Yade ile katıldı. , kızının savaş temasıyla yaptığı resmin önünde böyle poz verdi.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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