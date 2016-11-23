Yol Durumu
  1. Bol aksiyon var
  2. Bebek sorunu

Mini seferberlik

Mini seferberlik
Yönetmenliğini Murat ve kardeşlerin üstlendiği 'Deli Aşk' filminin çekimleri, Adana'da sürüyor. Filmin yapımcısı Cem Yılmaz da çekimlerdeyken setteki minik bir köpek sakatlandı. Cem Yılmaz ve beraberindekiler sevimli köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi.
Etiketler: ,
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar