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İvana’dan öpücük

İvana’dan öpücük
'İşte Benim Stilim' yarışmasının jüri üyesi İvana Sert, önceki gün Akmerkez çıkışı enerjisiyle dikkat çekti. Alışveriş sonrası evine gitmek üzere alışveriş merkezinden ayrılan Sert, basın mensuplarını fark edince objektiflere işte böyle öpücük gönderip sevenlerine selam yolladı...
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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