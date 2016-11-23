Heyecan dorukta

İşadamı nişanlısı Erman Ademoğlu'yla 23 Aralık'ta Paris'te kıyılacak nikahla dünyaevine girecek olan Açalya Samyeli Danoğlu, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Mağazaları dolaşan güzel oyuncu, ardından kahve keyfi yaptı. Düğün tarihinin yaklaşmasıyla heyecanının daha da arttığını söyleyen Danoğlu, daha sonra aracıyla AVM'den ayrıldı.