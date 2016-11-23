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Bebek sorunu

Yıllar önce Bebek’te yaptırdıkları kaçak iskele yıktırılan ’nın sosyetik semtle ilgili derdi bitmiyor... Önceki gün teknesiyle semte giden Arzu Hanım, denizdeki çöp yığınlarını görünce şoke oldu...

Bebek sorunu
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Arzu Sabancı'nın Bebek'teki sorunları bitmek bilmiyor… 3 yıl önce teknelerini Bebek sahiline bağlayıp oluşturdukları kaçak iskeleyle semt sakinlerini isyan ettiren Sabancı Ailesi, şikayetler üzerine bu hatadan geri dönmüştü.

KİRLİLİK HERKESİN DERDİ
Eşi Ömer Sabacı'ya ait tekneyle önceki sabah yine Bebek'e giden Arzu Hanım, şok bir görüntüyle karşılaştı. , sıra sıra lüks teknelerin dizili olduğu denizde çöp yığınlarını görünce şoke oldu. Bebek Kahve'nin hemen yanındaki İstanbullular'ın uğrak yeri olan noktada bu inanılmaz görüntüyle karşılaşan Arzu Hanım, şaşkınlığını sosyal medyada paylaştı. Demirli tekneler nedeniyle akıntının götüremediği çöpleri gören Sabancı, bu anları kaydedip sosyal medya hesabında 'Yok artık!' notuyla yayınladı. Çöplerle birlikte yüzen ördeklerin de yer aldığı bu görüntü sadece Arzu Sabancı'yı kızdırmakla kalmadı. Bebek sakinleri de kıyıda sürekli demirli duran lüks tekneler yüzünden akıntının çöpleri denizin açıklara götürememesi ve kıyı temizliği yapılamamasından dolayı şikayetçi...
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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