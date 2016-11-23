Bebek sorunu

Yıllar önce Bebek’te yaptırdıkları kaçak iskele yıktırılan Arzu Sabancı’nın sosyetik semtle ilgili derdi bitmiyor... Önceki gün teknesiyle semte giden Arzu Hanım, denizdeki çöp yığınlarını görünce şoke oldu...
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden ArzuSabancı'nın Bebek'tekisorunları bitmek bilmiyor… 3 yıl önce teknelerini Bebek sahiline bağlayıp oluşturdukları kaçakiskeleyle semt sakinlerini isyan ettiren Sabancı Ailesi, şikayetler üzerine bu hatadan geri dönmüştü.
KİRLİLİK HERKESİN DERDİ Eşi Ömer Sabacı'ya ait tekneyle önceki sabah yine Bebek'e giden Arzu Hanım, şok bir görüntüyle karşılaştı. Arzu Sabancı, sıra sıra lüks teknelerin dizili olduğu denizde çöp yığınlarınıgörünce şoke oldu. Bebek Kahve'nin hemen yanındaki İstanbullular'ın uğrak yeri olan noktada bu inanılmaz görüntüyle karşılaşan Arzu Hanım, şaşkınlığını sosyal medyada paylaştı. Demirli tekneler nedeniyle akıntının götüremediği çöpleri gören Sabancı, bu anları kaydedip sosyal medyahesabında 'Yok artık!' notuyla yayınladı. Çöplerle birlikte yüzen ördeklerin de yer aldığı bu görüntü sadece Arzu Sabancı'yı kızdırmaklakalmadı. Bebek sakinleri de kıyıda sürekli demirli duran lüks tekneleryüzünden akıntının çöpleri denizinaçıklara götürememesi ve kıyıtemizliği yapılamamasından dolayı şikayetçi...
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