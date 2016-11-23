‘Bambaşka’ bir Sinan Özen

Ünlü sanatçı Sinan Özen, 7 yıllık aranın ardından 'Bambaşka' adlı 18. albümünü hayranlarıyla buluşturdu. Özen imzalı 5 şarkının yer aldığı albümde toplam 10 parça var. Albümde Hakkı Yalçın, Timur Arat, Murat Güneş, Suat Ersoy, Murat Sağır ve Hatem Tutkus gibi müzik dünyasının önemli isimlerinin söz ve besteleri de yer alıyor.