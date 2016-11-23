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Aşk saati

Aşk saati
Sempatik sanatçı Bülent Serttaş, önceki gün yeni yaşına eşi Selvi Serttaş'ın Şişli Radison Blue Otel'de düzenlediği sürpriz doğum günü partisiyle girdi. 51 yaşına basan Serttaş'ı sanat dünyasından dostları da yalnız bırakmadı. Doğum günü partisinin tüm ayrıntılarıyla kendisi ilgilenen Selvi Hanım, hediye ettiği 125 bin TL'lik Rolex marka saatle de eşine pahalı bir jest yaptı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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