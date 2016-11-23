Yıldız futbolcu Arda Turan’ın Ebru Şallı’ya kur yapması üzerine Aslıhan Doğan, aşkı bitirdi. Arda’nın İspanya’daki evinde yaşayan sosyetik güzel, buradaki eşyalarını almakla kalmadı; futbolcunun kendisine aldığı hediyeleri paketleyip ona yolladı!
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'la yılan hikayesine dönen aşkı, artık tamamen bitti... Önceki beraberliğinde evliliğeyanaşmayan Turan, Doğan'la ilişkisinde de aynı şekilde hareket edince sosyetik güzel aşkanokta koydu.
İLK KRİZ EVLİLİĞE YANAŞMAMASI
Ünlü futbolcunun manken Didem Soydan'laİstanbul'daki bir mekanda samimi bir şekildeeğlendiği haberleri de Aslıhan Doğan'ıntadını iyice kaçırdı. Arda Turan'ın Soydan'laçıkan haberlerinin yankıları sürerken ünlüfutbolcunun Ebru Şallı'yla sosyal medyadakiyazışmalarının ortaya çıkması, Doğancephesinde bardağı taşıran son damla oldu.Yakın dostlarına "Bu ilişki bitti artık" dediğiöğrenilen sosyetik güzel, geçen hafta İspanya'yagiderek eski aşkının evindeki eşyalarını aldı.
ORTAK ARKADAŞIYLA İLETTİ...
Siniri bununla da geçmeyen Aslıhan Doğan, aralarında ünlü futbolcunun Capri tatilinde aldığı 11 bin 600 euroluk (40 bin lira) pırlantalıRolex Datejust Jubilee marka saatin de olduğu hediyeleri paketleyip Arda Turan'a gönderdi. Eski aşkının pahalı hediyelerini yakın bir arkadaşıyla İspanya'ya gönderen Doğan'ın bu hamlesi "Aslı, Arda'yı paketledi" dedirtti
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