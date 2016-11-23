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Arda’yı paketledi!

Yıldız futbolcu ’ın Ebru Şallı’ya kur yapması üzerine , aşkı bitirdi. Arda’nın İspanya’daki evinde yaşayan sosyetik güzel, buradaki eşyalarını almakla kalmadı; futbolcunun kendisine aldığı hediyeleri paketleyip ona yolladı!

Arda’yı paketledi!
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'la yılan hikayesine dönen aşkı, artık tamamen bitti... Önceki beraberliğinde evliliğe yanaşmayan Turan, Doğan'la ilişkisinde de aynı şekilde hareket edince sosyetik güzel aşka nokta koydu.

İLK KRİZ EVLİLİĞE YANAŞMAMASI
Ünlü futbolcunun manken Didem Soydan'la İstanbul'daki bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği haberleri de 'ın tadını iyice kaçırdı. 'ın Soydan'la çıkan haberlerinin yankıları sürerken ünlü futbolcunun Ebru Şallı'yla sosyal medyadaki yazışmalarının ortaya çıkması, Doğan cephesinde bardağı taşıran son damla oldu. Yakın dostlarına "Bu ilişki bitti artık" dediği öğrenilen sosyetik güzel, geçen hafta İspanya'ya giderek eski aşkının evindeki eşyalarını aldı.

ORTAK ARKADAŞIYLA İLETTİ...
Siniri bununla da geçmeyen Aslıhan Doğan, aralarında ünlü futbolcunun Capri tatilinde aldığı 11 bin 600 euroluk (40 bin lira) pırlantalı Rolex Datejust Jubilee marka saatin de olduğu hediyeleri paketleyip Arda Turan'a gönderdi. Eski aşkının pahalı hediyelerini yakın bir arkadaşıyla İspanya'ya gönderen Doğan'ın bu hamlesi "Aslı, Arda'yı paketledi" dedirtti

Halil ÇİLİNGİR/ÖZEL
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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