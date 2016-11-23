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Abla desteği

Abla desteği
'İlmek' isimli albümü büyük beğeni toplayan Cihan Orhan'a kardeşi Sevcan Orhan'dan tam destek… Güzel sanatçı, 'Sel Dağ' isimli türküyü kliplendiren kardeşiyle hem düet yaptı hem de klibinde rol aldı.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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