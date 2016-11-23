Abla desteği

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'İlmek' isimli albümü büyük beğeni toplayan Cihan Orhan'a kardeşi Sevcan Orhan'dan tam destek… Güzel sanatçı, 'Sel Dağ' isimli türküyü kliplendiren kardeşiyle hem düet yaptı hem de klibinde rol aldı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Gazete
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