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2. çocuk heyecanı

2. çocuk heyecanı
Gökhan Türkmen, önceki gün 7 buçuk aylık hamile eşi Sinem Türkmen'le alışverişteydi. Rengarenk giyim tarzıyla dikkat çeken sanatçı, heyecanlı olduklarını söyledi. İkinci kez anne-baba olacak çiftin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.
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  • 23 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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