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Zirve Demet’in

Zirve Demet’in
'Rakipsiz' adlı yeni albümünü geçtiğimiz hafta hayranlarıyla buluşturan Demet Akalın, müzik platformu fizy'de zirveye yerleşti. Sadece 10 gün içinde fizy'de en çok dinlenen ve izlenen albüm listesi olarak 1 numaraya oturan 'Rakipsiz'in en çok dinlenen şarkısı ise 'Hayalet' oldu. 'ın kariyerinin 20. yılına özel çıkardığı albümdeki tüm şarkılar ise fizy TOP 100 Yerli listesine girdi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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