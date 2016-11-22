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Şükran dopingi

Şükran dopingi
Sakatlığı devam eden Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Şükran Ovalı'yla moral depoluyor. İkili, önceki gün Zorlu AVM'de el ele mağazaları dolaştı. Sakatlığıyla ilgili konuşan Erkin, "Her geçen gün daha iyi hissediyorum" diyerek yeşil sahalara bir an önce dönmek istediğini dile getirdi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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