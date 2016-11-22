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Reyting kutlaması

Reyting kutlaması
Emrah ile Burcu Kıratlı'nın başrolünde yer aldığı atv'nin başarılı dizisi 'Aşk ve Mavi', reyting başarısını kutladı. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen bölümüyle Tüm Kişiler'de ve 20+ABC1 kategorisinde birinci olan dizinin ekibi, Kapadokya'daki çekimler sırasında pasta keserek kutlama yaptı.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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