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Özge altın gelinlikle

Özge altın gelinlikle
Önceki gün Kıbrıs Girne Rocks Hotel'deki Cemil İpekçi defilesine çıkan , performansıyla herkesi büyüledi. Ulusoy, finalde podyuma altın rengi parlak kumaş ve tüllerle hazırlanan gelinlikle çıktı.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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