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Meltem’in VIP çözümü!

Meltem’in VIP çözümü!
Ünlü oyuncu Meltem Cumbul'dan İstanbul trafiğine VIP çözüm! Önceki gün Bebek'ten Anadolu Yakası'na geçmek isteyen Cumbul, şehir hatları vapurunun saatini kaçırınca çareyi deniz takside buldu. Deniz taksinin sahibiyle karşı yakaya geçeceği saati kesinleştiren oyuncu, daha sonra Bebek Kahve'ye geçip arkadaşıyla sohbet etti.

Deniz taksinin saati gelince iskeleye dönen , keyifli bir şekilde Anadolu Yakası'na geçti. Güzel havayı fırsat bilen ünlü oyuncu, yolculuğu boyunca Boğaz havasının tadını çıkardı. İstanbul manzarasının da bol bol fotoğrafını çeken güzel oyuncunun neşeli hallerini görenler "Yolculuk bahane, keyifler şahane" dedi.



AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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