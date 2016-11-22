Meltem’in VIP çözümü!

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul'dan İstanbul trafiğine VIP çözüm! Önceki gün Bebek'tenAnadolu Yakası'na geçmek isteyen Cumbul, şehir hatları vapurunun saatini kaçırınca çareyi deniz takside buldu. Deniz taksinin sahibiyle karşı yakaya geçeceği saati kesinleştiren oyuncu, daha sonra Bebek Kahve'ye geçip arkadaşıyla sohbet etti.
Deniz taksinin saati gelince iskeleye dönen Meltem Cumbul, keyifli bir şekilde AnadoluYakası'na geçti. Güzel havayı fırsat bilen ünlü oyuncu, yolculuğu boyunca Boğaz havasının tadını çıkardı. İstanbul manzarasının da bol bol fotoğrafını çeken güzel oyuncunun neşeli hallerini görenler "Yolculuk bahane, keyifler şahane" dedi.
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