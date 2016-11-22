Mahsun parmağı

İŞADAMIYLA İHANET İDDİASI

Gülben Ergen'le Erhan Çelik'in evliliğinin bitme nedenini TAKVİM ortaya çıkardı. 2 yıllık evliliğin Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'dan olan çocukları Atlas, Güney ve Ares nedeniyle bittiği iddia edildi. Ancak ünlü spikerin İstinye'deki evlerinden sadece Ergen'in çocuklarının tişörtlerini alarak çıkması bu söylentileri çürüttü. Ayrılıkla ilgili diğer iddia ise ihanetti… Çocuklarıyla ABD'de olan Gülben Ergen, inşaat işleri yapan bir işadamıyla birlikte olduğu iddialarını şöyle yalanladı:



'MORAL İÇİN TATİLE ÇIKTIM'

"Ne demek bu, ne demek? Evliliğimin bitiyor olmasının üzüntüsünü atlatmak için evlatlarımla tatile çıktım." Boşanma davaları 2 Aralık'ta görülecek olan Ergen'le Erhan Çelik ayrılığının fitilini ateşleyen ise güzel sanatçının Mahsun Kırmızıgül'ün 'Vezir Parmağı' adlı filminde oynaması oldu. TRT Haber Dairesi Başkanı Çelik, eşinin Kırmızıgül'ün filminde oynamasını istemedi. Ağustos'ta başlayan çekimlerin hemen ardından çiftin evlilik yıldönümleri olan 27 Eylül'de boşanma kararı alması ise bu iddiaları güçlendirdi.



ALTIN KELEBEK NİSPETİ...

Kapadokya'daki çekimlerin başlamasının ardından Erhan Çelik, eşinin yanına gitse de ikili film krizini aşamayıp ayrılık kararı aldı. Ergen, sürpriz ayrılığın perdesi arkasındaki Mahsun Kırmızıgül'le Altın Kelebek'e kol kola katılıp Çelik'e nispet yapınca ipler iyice gerildi. Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'la da sık sık görüşmesi bardağı taşıran son damla oldu. Karşılıklı boşanma açıklaması yapan çift, birbirlerini sosyal medyada takibi bırakıp fotoğrafları da silerek mutluluklarını maziye gömdü...

