Kenan’ı komik buluyor

İstanbul Komedi Festivali'nin kapanışını Yılmaz Erdoğan yaptı. Geceye katılanlar arasında Beren Saat'le eşi Kenan Doğulu da vardı. Gösteri boyunca kahkaha dolu anlar yaşayan ikiliden Saat, "Kenan Bey'i komik buluyor musunuz?" sorusuna "Eh! 5 senedir birlikteyiz, tabii ki" yanıtını verdi.



Halil ÇİLİNGİR