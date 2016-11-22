İbo’dan üçlük!

11 yıllık eşi Demet Şener’in ‘Beni Edvina Sponza ile aldattı’ iddiasıyla boşanma davası açtığı İbrahim Kutluay, yine akılları karıştırdı. Yeniköy’de bekar evine çıkan İbo’nun haftanın 4 gecesini Nişantaşı’ndaki bir apartman dairesinde geçirmesi ‘3. kadın mı var?’ dedirtti!
BU iddialar, İbrahim Kutluay'la11 yıllık evliliğini ihanetyüzünden bitirmek üzere olanDemet Şener'i bir kez daha yıkacak...Şener'i sosyetik güzel EdvinaSponza'yla aldattığı iddia edilen eskibasketbolcu, yine akılları karıştırdı.Eski basketbolcunun ihanetine dahafazla dayanamayan Demet Şener,eşine 8 milyon liralık, 'ikinci kadın'dediği Sponza'ya da 500 bin liralıktazminat davası açmıştı. Sponza ise buolay üzerine "Bu iddialar kariyerimezarar veriyor" diyerek İtalya'dakiailesinin yanına kaçmıştı. Boşanmasürecinin başlamasıyla İbrahim Kutluayda eşi Demet Şener, kızı İrem ve oğluÖmer'le yaşadığı Levent'teki villayıterk edip Yeniköy'de bir ev tuttu.Bekar hayatına çok çabuk adapteolduğu öğrenilen eski basketbolcununson günlerde sık sık Nişantaşı'ndakibir apartmana girerkengörülmesi kafaları karıştırdı.Haftanın 4 günü Nişantaşı'ndakiapartmana giden İbrahim Kutluay'ınbu hareketi akıllara "İkinci kadınEdvina'dan sonra üçüncü bir kadınmı var?" sorusunu getirdi.
SORULARA YANIT VERMEDİ
Eşi Demet Şener'in boşanma davası açmasıyla sessizliğe bürünen Kutluay, önceki akşam da Nişantaşı'ndaydı. Neşeli halleriyle dikkat çeken eski basketbolcu, 'Biber' adlı mekanda düzenlenen bir doğum günü partisine katıldı. Boşanmayla ve sık sıkNişantaşı'ndaki apartmana nedengittiğiyle ilgili soruları duymazdan gelen Kutluay, gazetecilerin yanından hızla uzaklaşıp mekana girdi. Ortaya atılan bu iddia ise "İbo'dan aşküçlüğü!" yorumları yaptırdı...
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