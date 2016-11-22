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İbo’dan üçlük!

11 yıllık eşi Demet Şener’in ‘Beni Edvina Sponza ile aldattı’ iddiasıyla boşanma davası açtığı , yine akılları karıştırdı. Yeniköy’de bekar evine çıkan İbo’nun haftanın 4 gecesini Nişantaşı’ndaki bir apartman dairesinde geçirmesi ‘3. kadın mı var?’ dedirtti!

İbo’dan üçlük!
BU iddialar, İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini ihanet yüzünden bitirmek üzere olan Demet Şener'i bir kez daha yıkacak... Şener'i sosyetik güzel Edvina Sponza'yla aldattığı iddia edilen eski basketbolcu, yine akılları karıştırdı. Eski basketbolcunun ihanetine daha fazla dayanamayan Demet Şener, eşine 8 milyon liralık, 'ikinci kadın' dediği Sponza'ya da 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. Sponza ise bu olay üzerine "Bu iddialar kariyerime zarar veriyor" diyerek İtalya'daki ailesinin yanına kaçmıştı. Boşanma sürecinin başlamasıyla da eşi Demet Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer'le yaşadığı Levent'teki villayı terk edip Yeniköy'de bir ev tuttu. Bekar hayatına çok çabuk adapte olduğu öğrenilen eski basketbolcunun son günlerde sık sık Nişantaşı'ndaki bir apartmana girerken görülmesi kafaları karıştırdı. Haftanın 4 günü Nişantaşı'ndaki apartmana giden İbrahim Kutluay'ın bu hareketi akıllara "İkinci kadın Edvina'dan sonra üçüncü bir kadın mı var?" sorusunu getirdi.

SORULARA YANIT VERMEDİ
Eşi Demet Şener'in boşanma davası açmasıyla sessizliğe bürünen Kutluay, önceki akşam da Nişantaşı'ndaydı. Neşeli halleriyle dikkat çeken eski basketbolcu, 'Biber' adlı mekanda düzenlenen bir doğum günü partisine katıldı. Boşanmayla ve sık sık Nişantaşı'ndaki apartmana neden gittiğiyle ilgili soruları duymazdan gelen Kutluay, gazetecilerin yanından hızla uzaklaşıp mekana girdi. Ortaya atılan bu iddia ise "İbo'dan aşk üçlüğü!" yorumları yaptırdı...

HALİL ÇİLİNGİR
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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