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karardı

Hadise karardı
Ünlü popçu , önceki gün Forum Ankara'da sevenleriyle bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan güzel şarkıcının sarıdan koyu renge boyattığı saçları hayranlarından tam not aldı. "Bu değişiklik, ne depresyondan ne de aşktan…" diyen Hadise "Aşk, ayrılık ve depresyon yok; aksine çok mutluyum" dedi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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