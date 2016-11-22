Ekonomik Burcu

Burcu Esmersoy, hemcinslerine örnek olacak.. Önceki gün Starcity Outlet'te hayranlarıyla buluşan Esmersoy, "Evde mutfağım ve banyom çok temizdir. Çamaşır suyu delisiyim" dedi.



Bu sözleriyle hayranlarından alkış alan Esmersoy, "Alışverişlerimi Türkiye'den yapıyorum. İmkanlar ve şartlar burada çok uygun. İstediğim kadar taksitlendiriyorlar" diyerek de tutumlu olduğunu ispatladı.