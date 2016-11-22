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Ekonomik Burcu

Türkiye’nin en çok kazanan ünlülerinden , ‘Bol taksit var diye alışverişi burada yapıyorum’ dedi

Ekonomik Burcu
Burcu Esmersoy, hemcinslerine örnek olacak.. Önceki gün Starcity Outlet'te hayranlarıyla buluşan Esmersoy, "Evde mutfağım ve banyom çok temizdir. Çamaşır suyu delisiyim" dedi.

Bu sözleriyle hayranlarından alkış alan Esmersoy, "Alışverişlerimi Türkiye'den yapıyorum. İmkanlar ve şartlar burada çok uygun. İstediğim kadar taksitlendiriyorlar" diyerek de tutumlu olduğunu ispatladı.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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