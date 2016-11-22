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Baba şefkat

Baba şefkat
Hafta sonlarını oğlu Kemal'le geçiren Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'deydi. 4 yaşındaki oğluyla bir kebapçıda baş başa yemek yiyen ünlü komedyen, Kemal'i elleriyle besledi.

Yemek boyunca keyifli vakit geçiren baba-oğul, mekandan el ele çıktı. Ebru Şallı ile ilgili soruları duymazdan gelen Yılmaz, yorgun düşen minik Kemal'i kucağında taşıdı. 43 yaşındaki komedyenin bu halini görenler "Cem'den baba şefkat" yorumları yaptı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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