Baba şefkat

Hafta sonlarını oğlu Kemal'le geçiren Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'deydi. 4 yaşındaki oğluyla bir kebapçıda baş başa yemek yiyen ünlü komedyen, Kemal'ielleriyle besledi.
Yemek boyunca keyifli vakit geçiren baba-oğul, mekandan el ele çıktı. Ebru Şallı ile ilgili soruları duymazdan gelen Yılmaz, yorgun düşen minikKemal'i kucağında taşıdı. 43 yaşındaki komedyenin bu halini görenler "Cem'den babaşefkat" yorumları yaptı.
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