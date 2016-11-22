Aşk yeniden dediler

Aşklarına kaldıkları yerden devam eden sosyetik Azer Polat'la oyuncu Berk Erçel, önceki gün Bebek'teydi. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen aşkına sahip çıkan Polat, sevgilisiyle kahvaltı yaptı. Tedirgin olan aşıklar, yan yana gelmemeye çalışsa da görüntülenmekten kurtulamadı. Köpeğiyle önden yürüyen Polat ile sevgilisi, daha sonra araçlarıyla semtten ayrıldı.



Aydın HAMZA