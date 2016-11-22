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Angelina sözünü tutmamış!

Angelina sözünü tutmamış!
Brad Pitt'le boşanma kararı alan 'yle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Öyle ki Jolie, 2007 yılında Vietnam'daki Tam Binh Yetimhanesi'nden Pax'i evlatlık aldığı sırada yetimhaneye yardım sözünde bulundu. Ancak sözünü unuttu! Kurum ise olayla ilgili "Angelina Jolie, bize yardım edeceğini söyledi. Ancak bunu gerçekleştirmedi. Ekonomik çıkmazdayız. Yardım istiyoruz" dedi.
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  • 22 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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