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Yas bitti!

Yas bitti!
Hakan Sabancı ayrılığının acısını atlatan Aslışah Alkoçlar'ın yüzü gülüyor. Önceki gün Bebek'te yürüyüşe çıkan sosyetik güzel, neşeli halleriyle dikkat çekti. Elinden telefonunu düşürmeyen Alkoçlar, sürekli de kahkaha attı.
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  • 21 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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