Sıraya girin Emina Hanım

Mustafa Sandal'ın şarkıcı eşi Emina Sandal, önceki gün gittiği bankada müşterilerikızdırdı. Akmerkez'deki bir banka şubesine giden Sandal, numara almadan gişeye yönelince sırada bekleyenler tarafından tepki gördü.
Güvenlik görevlisininuyarısı üzerine sıra numarası alan Sırp şarkıcı, diğer müşteriler gibi beklemeye başladı. Yaptığı hatanın farkına varınca herkesten özür dileyen Sandal, sıra beklerken de sürekli telefonla konuştu.
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