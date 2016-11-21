Sıraya girin Emina Hanım

Mustafa Sandal'ın şarkıcı eşi Emina Sandal, önceki gün gittiği bankada müşterileri kızdırdı. Akmerkez'deki bir banka şubesine giden Sandal, numara almadan gişeye yönelince sırada bekleyenler tarafından tepki gördü.



Güvenlik görevlisinin uyarısı üzerine sıra numarası alan Sırp şarkıcı, diğer müşteriler gibi beklemeye başladı. Yaptığı hatanın farkına varınca herkesten özür dileyen Sandal, sıra beklerken de sürekli telefonla konuştu.



Aydın HAMZA